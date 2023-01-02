طرح فيلم بنات عبد الرحمن على منصة شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - حددت منصة شاهد vip يوم 6 يناير الجاري موعدا لعرض الفيلم الأردني بنات عبد الرحمن ، الذي تقوم ببطولته الفنانه صبا مبارك .

وعرض الفيلم الروائي “بنات عبد الرحمن” للمخرج زيد أبو حمدان ضمن فعاليات النسخة الثانية والعشرين من مهرجان تاراغونا السينمائي الدولي .

وشارك في مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو، ومهرجان زيورخ للفيلم العربي،

كما شارك الفيلم في مهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا، ومهرجان الفيلم اللبناني في كندا، ومهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة، حيث فاز بجائزة الجمهور ليرتفع رصيده من الجوائز إلى أربع جوائز.

وحصد الفيلم جائزة الجمهور في ثلاثة مهرجانات أخرى، هي مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو، ومهرجان إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث شهد عرضه العالمي الأول.

وكان الفيلم حصل على جولة من العروض التجارية في الدول العربية، أحدثها في دور العرض المصرية، كما سبق وانطلق في تونس والإمارات العربية المتحدة، وأيضاً استمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية 10 أسابيع على التوالي، إلى جانب أسبوعين من العروض الخاصة، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز، كما انطلق تجاريًا في الكويت وفي 23 دار عرض سعودية.

ونال “بنات عبد الرحمن” تنويهاً خاصاً من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وعرض في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن قسم برنامج “روائع عربية”، وافتتح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وشارك في مهرجان الفيلم العربي في ألمانيا.

بنات عبد الرحمن أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي