الجمهور يهاجم هاجر أحمد ..تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد مجموعة من الصور الجديدة أثناء أدائها مناسك العمرة برفقة زوجها عبر حسابها عبر حسابها بتطبيق ،وظهرت هاجر أحمد بإطلالة وضعتها فى مرمى انتقادات متابعيها، حيث ظهرت مرتدية “عباية” ستان باللون كشمير .

وجاءت أبرز تعليقات متابعيها :" لابسة فستان سهرة فى الحرم ، لبس مش مناسب ".

وعلقت هاجر أحمد على الصور :" "لبيك اللهم لبيك ..لبيك لا شريك لك لبيك.. اللهم إني أستودعك نفسي وأولادي وأهلي ومن أحببت فيك فأحفظني بحفظك وأحفظهم يا من لا تضيع لديه الودائع.. اللهم رضاك وچنتك.. كل عام وأنتم إلى الله أقرب".