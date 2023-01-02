إيرادات فيلم أفتار تتخطى عتبة المليار

وجاء في المركز الرابع فيلم "ويتني هيوستن: أريد أن أرقص مع أحدهم" Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody من إنتاج سوني، مع إيرادات بلغت 5.4 ملايين دولار. وقد جسدت الممثلة الإنجليزية ناومي آكي في هذا الفيلم شخصية المغنية الشهيرة الراحلة ويتني هيوستن.

وفي المرتبة الخامسة حل الفيلم الدرامي الكوميدي "بابل" Babylon من إنتاج باراماونت، مع إيرادات بلغت 3.6 ملايين دولار. وأدى براد بيت ومارغوت روبي دور البطولة في هذا العمل تحت إشراف المخرج داميان شازيل.

وفي ما يلي باقي الأفلام في الترتيب:

6- "Violent Night" مع 2,8 مليون دولار.

7- "The Whale" مع 1,8 مليون دولار.

8- The Fabelmans" مع 1,6 مليون دولار.

9- "The Menu" مع 1,4 مليون دولار.

10- "Strange World" مع 747 ألف دولار.