انت الان تتابع خبر إطلالة جريئة لرانيا يوسف بالفستان الأحمر - صورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف بصور جرئية كانت قد نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات الانستجرام بمناسبة إحتفالات رأس السنة الميلادية .



وكانت رانيا يوسف قد إرتدت بإطلاله جرئية فارتدت فستان من اللون الأحمر بدون أكمام ولكن نسقت معه جاونتي من نفس اللون واعتمدت ان يكون شعرها مرفوع بطريقة الذيل حصان واختارت ان المكياج ناعم حتي يبرز جمالها .



تفاعل عدد كبير من متابعي رانيا يوسف مع هذة الصورة ونالت اعجاب جمهورها وأضافوا العديد من التعليقات الايجابية



الجدير بالذكر أن تستعد الفنانة رانيا يوسف لعرض مسلسلها الجديد عالم وشارك معها البطولة عدد كبير من النجوم ومنهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم



تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد .

يذكر أن من المتوقع أيضا بدأ تصوير فيلمها الجديد التاروت وتشارك البطولة أيضا النجمة سمية الخشاب وعدد كبير من النجوم .



عرض مؤخرا للفنانة رانيا يوسف مسلسل شارع 9 وشارك البطولة العديد من النجوم ومنهم محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس .