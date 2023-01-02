هنيدي يتصدر شباك التذاكر بـ 1.5 مليون جنيه في أول أيام العام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 01:27 مساءً - حقق فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” للفنان محمد هنيدى إيرادات مرتفعة في اولي ايام العام الجديد متصدرا شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه والأفلام المعروضه في دور العرض المصرية .

وحقق الفيلم ليلية ايرادات بلغت 1,581,705 جنيه ، في دور العرض السينمائية في مصر فقط .

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بطولة محمد هنيدى ونور و مادلين طبر، أحمد فواد سليم ورحمه أحمد محمد سلام، ومحمود حافظ حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز اخراج خالد مرعي.

تدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميديه بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمه احمد.

نشر الفنان محمد هنيدي فيديو بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن بعض تفاصيل فيله الجديد “نبيل الجميل أخصائي تجميل ” كما يرد فيه على بعض تساؤلات الجمهور.

وقال محمد هنيدي: “أحببت كثيرا شخصية دكتور التجميل، والفيلم يحاول أن ينافش ضرورة إجراء عمليات تجميل ولكن من الداخل، والهدف الأول من العمل هو الضحك”.

وأوضح محمد هنيدي أن فيلم نبيل الجميل يعتمد على كوميديا الموقف، وجميع فريق العمل بذل قصارى جهده من أجل تقديم عمل جيد، ويرى أن العمل يقدم عدد من المواهب الجديدة.

وأشار محمد هنيدي إلى أن الفيلم سيعرض في السعودية وسيحضر عرضه في الرياض وجدة، قائلا: “أتمنى عرض الفيلم في العراق وأحضر عرض له هناك في بغداد”.