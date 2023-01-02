الملحن إيهاب عبد الواحد: “تقدر” عرض عالمي يقدم في الشرق الأوسط لأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 11:23 صباحاً - كشف الملحن إيهاب عبد الواحد، تفاصيل وكواليس عرض "تقدر" المسرحي، الذي يقام يومي 7و8 يناير، على مسرح دار الأوبرا المصرية، ضمن مبادرة "إحياء المسرح المدرسي".

وقال إيهاب عبد الواحد في تصريحات صحفية، أنه تحمس جدا للمشاركة بالألحان في عرض "تقدر"، خاصة بعد علمه بوجود بتول عرفة كمخرجة تأكد أنه بصدد عمل ممتع.

وأوضح إيهاب عبد الواحد، أن "تقدر"، ليس مجرد عرضا مسرحيا، ولكنه خطوة هامة جدا تحمل الكثير من الصفات منها التعليم والتوجيه والمتعة، باستخدام تقنية حديثة لم تقدم في مصر أبدا، وسيكون بمثابة إحياء للمسرح بشكله المتطور وليس القديم.

واستطرد إيهاب عبد الواحد في تصريحاته قائلا:" احنا بنعمل حاجة عالمية مش موجود منها في الشرق الاوسط"، مشيرا إلى أن مشاركة عدد كبير من الفنانين والمطربين بالعمل، وخلق مزيج بينهم وبين الأطفال أمر لم يحدث من قبل.

وأوضح:"كان تحدي كبير لينا إننا نخلي المزيكا يغنوها أطفال صغيرة وفنانين كبار منهم محترفين وغير محترفين للغناء"، مستطردا:" بتوجيه المخرجة بتول عرفه استطعنا اختيار طبقة مناسبة للجميع للغناء، وهو أمر لم يكن سهلا خاصة مع تفاوت العمر بين الناس والعدد الكبير".

وأكد إيهاب عبد الواحد في تصريحاته على أن عرض "تقدر" استغرق تنفيذه وقت كبير ومجهود أكبر، لكنه كان ممتعا موضحا:" أي مسرحية غنائية استعراضية بتبقى صعبة وللأطفال كمان فالبروفات صعبة جدا".

وعبر عن فخره بتقديم مسرح غنائي بمستوى احترافي عالمي مثلما سيشاهد الجمهور في "تقدر"، موضحا:" أنا عملت مسرحيات غنائية كثيرة جدا زي شريهان وشارلي شابلن ومبسوط بالمستوى اللي بنقدم في هذا العمل اللي مش مجرد مسرحية فيها أغاني وخلاص".

وكشف إيهاب عبد الواحد عن تجاربه الفنية في المدرسة، قائلا:" كان ليا تجارب في نادي الشمس ونادي هليوبوليس عملت مسرحيات كتير مع المخرجة مروة رضوان.. وكنت بمثل وبلحن أيام ما كنت طالب".

ووجه إيهاب عبد الواحد رسالة للجمهور قائلا:" دايما بقول حاجة واحدة لكل المستمعين إن الوقت هو أغلى حاجة.. لما هخلي الناس تدخل تديني من وقتها عشان تتفرج عليا لازم أكون بستثمر وقته ده في شيء جميل وممتع ومفيد ولا ينساه وتبقى تجربة فريدة". وأكد القائمون على العرض أنه سيذاع بجميع المدارس المصرية والقنوات الفضائية.

يأتي ذلك العرض في إطار مبادرة "إحياء المسرح المدرسي" التي تطلقها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشارك في العرض قائمة طويلة من النجوم، إلى جانب يسرا وكارول سماحة واكرم حسني ، ينضم كل من محمد فراج، وحنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.

عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخرج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.