انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تنشر صورة فريده لها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صوراً شاركت فيها الجمهور وهي تمارس رياضة الصيد.



ومن خلال الصور بدت ياسمين صبري وهي ترتدي سروال رياضي واسع باللون الأخضر الفاتح، مع معطف طويل وواسع باللون الأخضر، ونسقفت معه جزمة عالية باللون الزيتي وقبعة خاصة بالصيادين.



لوك ياسمين صبري هذا لاقى إعجاب المتابعين ووجدوه مناسب للصيد بشكل كبير.

وخلال جلسة حوارية لها مع المتابعين، أجابت خلالها عن أسئلتهم عبر خاصية القصص القصيرة، ردت ياسمين صبري على سؤال إن كانت لديها إبنة، وإن أنجبت في حياتها، خصوصاً بعد أن إنتشرت لها منذ فترة، صورة برفقة فتاة صغيرة من أحد المسلسلات.



وكان سألها أحد المتابعين عن عمر إبنتها لتجاوب: "معنديش والله هخبيها ليه".