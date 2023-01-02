انت الان تتابع خبر أبرزهن آمال ماهر وهنا الزاهد.. نجمات الفن تتألقن على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت العديد من نجمات الفن والغناء متابعيهن على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لهن، وكانت أبرز الإطلالات للفنانة آمال ماهر، والفنانة هنا الزاهد.حيث نشرت آمال ماهر من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أسود قصير.حيث نشرت آمال ماهر من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أسود قصير.

وشاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على إنستجرام صور جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أخضر، وقامت بربط شعرها إلى الخلف، واعتمدت مكياج ناعم ورقيق، ونالت الصور إعجاب الكثير.

وحرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها على إنستجرام صورة خلال وجودها في لبنان، حيث ظهرت وهي تمارس الرياضة.

وقامت الفنانة أيتن عامر بمشاركة صورة جديدة على حسابها بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بجانب شخصية بابا نويل، للاحتفال بالكريسماس.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها على موقع إنستجرام، صور جديدة لها ظهرت فيها مرتدية فستانًا سهرة أسود مجسم، وحزام باللون الذهبي، وتركت شعرها القصير ينسدل على كتفيها، وتفاعل الكثير من المتابعين مع الصور.