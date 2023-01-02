انت الان تتابع خبر فيفي عبده تحرج ياسمين عز على الهواء: انتي نحنوحة أوي ومش سهلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة فيفي عبده كضيفة في برنامج كلام الناس وهو الذي يبث على قناة إم بي سي مصر، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، وكشفت عن العديد من الأسرار التي تخص حياتها الشخصية والفنية.

فيفي عبده تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية

ووجهت الإعلامية ياسمين عز حديثها إلى فيفي عبده قائلة “أنا شايفة أن الراجل أحلى حاجة في الدنيا”، وسريعاً ردت عليها فيفي قائلة “لا طبعاً مش أحلى حاجة.. انتي نحنوحة أوي ومش سهلة يا ياسمين، في حاجات غير الراجل في الدنيا حلوة”.

وأشارت فيفي عبده قائلة “جالي فترة قعدت كذا سنة مش بشتغل وكان عندي حالة اكتئاب ووزني زاد، وروحت مارينا ووقفت في المياه وبصيت لربنا وقلت له وحياة موجك تنصفني على كل اللي ظلموني وحياة ربنا طلعت من المياه لقيت المنتج طالبني وكتبت على اسمه بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما طلعت من السبع موجات”.