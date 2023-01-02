انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة عرفة تستعرض مفاتنها وجمالها بالقميص الأبيض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة منة عرفة صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماع لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت منة عرفة دخل تواجدها في منطقة الأهرامات مرتدية قميص من اللون الأبيض ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة، مع ترك شعرها على أكتافه ووضع قبعة علىه ا وظهرها بطريقة أثارت إعجاب جمهورها في كل مكان

وكانت الفنانة الشابة أعلنت خلال الفترة الماضية عن انفصالها عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، للمرة الثالثة.