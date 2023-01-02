من هو الفنان حمادة صميدة؟.. تعرفوا عليه عن قرب بعد حصوله على العفو الرئاسي

رياض - احمد صلاح - قام المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفة الرئاسي بالإعلان عن قائمة الأشخاص المفرج عنهم اليوم الأحد، وهي التي شملت على 27 شخص، وكان من بينهم الفنان حميدة صميدة، وهو الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه بسب القضية رقم 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة للجميع.
يوم القبض على الفنان حمادة صميدة
هو الفنان حمادة صميدة المعفو عنه؟
والفنان حمادة صميدة من مواليد 21 فبراير 1982 وعمل في جراج سيارات ثم بائع أنابيب واتجه بعدها للفن، وأول أعماله هو فيلم بوبوس عام 2009، وهو عضو في نقابة المهن التمثيلية، وتوفي ابنيه حمزة وياسين وكتب على انستجرام في 2020 “أنا مريت بوجع وبظروف صعبة كتير بس أكتر لحظة وقف فيها قلبي ونزلت فيها دموعي لما ماتوا ولادي (حمزة وياسين) أول فرحة ليا في سن خمس شهور، حسيت ساعتها أنا ومراتي إن دي النهاية خلاص والدنيا اسودت في وشي ووجع ربنا ما يكتبه لحد”.