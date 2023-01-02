انت الان تتابع خبر من هو الفنان حمادة صميدة؟.. تعرفوا عليه عن قرب بعد حصوله على العفو الرئاسي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفة الرئاسي بالإعلان عن قائمة الأشخاص المفرج عنهم اليوم الأحد، وهي التي شملت على 27 شخص، وكان من بينهم الفنان حميدة صميدة، وهو الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه بسب القضية رقم 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة للجميع.

يوم القبض على الفنان حمادة صميدة