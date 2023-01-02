خالد جلال: 23 عرضًا جديدًا 2023 وميكنة تذاكر مسارح الدولة خلال 6...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 09:29 صباحاً - شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وقائع المؤتمر ‏الصحفي، للإعلان عن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام ٢٠٢٣، تحت شعار "‏2023 ‏عام جديد... ومسرح ‏جديد"، وذلك بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون ‏الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ‏ومديري الفرق التابعة، وعدد من نجوم الفن وكبار الكتاب والمخرجين والمنتجين ورموز المسرح وذلك بالمسرح القومي بالعتبة.‏‎ ‎

و قالت وزيرة الثقافة، "اجتمعنا اليوم في أول أيام ‏السنة، لنشهد خطة عمل المسرح المصري صاحب الريادة والتفرد، ‏والذي امتد تأثيره لأجيال متعاقبة، ليكون أبو الفنون هو المًعبرعن ‏روح وفكر وهوية الثقافة المصرية والشعب المصري.‏

مشيرة إلى أن خطة البيت الفني للمسرح، والتي تأتي تحت ‏شعار" 2023 عام جديد... ومسرح جديد"، تسعى من خلالها ‏الوزارة، لاستيعاب المبدعين من الأجيال المختلفة، ودعم المواهب ‏الشابة الواعدة، وفتح الطريق أمامهم لترى مواهبهم النور‎.‎

وأضافت وزيرة الثقافة، نعمل من خلال تلك الخطة على أن يتسق المنتج الفني مع ‏هوية كل فرقة مسرحية، لتشكيل منظومة متكاملة لا تتقاطع في ‏الأهداف، وإنما تتكامل لرفعة المسرح المصري، واستعادة مكانته ‏الرائدة، وإضافة صروح مسرحية جديدة في القاهرة والمحافظات، ‏تساهم في إقامة المزيد من ليالي العرض المسرحية، واستيعاب عدد ‏أكبر من الجمهور، ودعم الفرق المسرحية تحقيقًا للعدالة الثقافية، ‏التي نضعها كأولوية ضمن استراتيجيتنا الثقافية.

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وأشارت إلى أنه لتحقيق هذه الاستراتيجية، سيتم إطلاق العديد من ‏المبادرات الفنية والإبداعية، التي تستهدف التعريف برموزنا ‏أصحاب المسيرة التنويرية. ‎

وأعلنت وزيرة الثقافة، إطلاق مبادرة "ولد هنا"، والتي ستنطلق ‏من خلال مسرح "المواجهة والتجوال"، لتسليط الضوء على ‏القامات والرموز المصرية بمختلف المجالات، والذين ولدوا في ‏أٌقاليم مصر المختلفة، وستًعرض هذه الأعمال المسرحية في قرى ‏مصر ونجوعها، لخلق قدوة ومثل عليا للأجيال الجديدة في هذه المناطق ‏العزيزة من أرض الوطن، وإطلاق مبادرة "مسرح السيرة"، ‏للتعريف بسيرة ومواقف أهم الشخصيات المصرية التي أثرت في ‏تاريخنا العريق، وتركت بصمةً واضحةً في مسيرة الفكر والثقافة ‏المصرية‎.‎

من جانبه قال المخرج خالد جلال، أن اختيار الأول من يناير لعقد المؤتمر، ‏يًعد بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، ‏مشيراً إلى أن الخطة تحمل العديد من المبادرات الجديدة التي تنعكس ‏إيجابًا على المسرح المصري وإنتاج نحو 23 عرضا مسرحيا جديدا لفرق البيت الفني للمسرح المختلفة على مدار العام.

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وأعلن المخرج خالد جلال، عن الانتهاء من ميكنة حجز ‏تذاكر المسارح لتكون متاحة إلكترونيًا، والانتهاء من خطة ميكنة جميع المسارح خلال ستة أشهر كما أعلن عن إطلاق مدرسة "سمير العصفوري"لتحقيق التواصل بين ‏الأجيال بمشاركة 10 ‏من شباب المخرجين، وإنتاج 10روايات لأديب نوبل نجيب محفوظ إضافة إلى تطوير خطة فرقة "المواجهة ‏والتجوال"، وإضافة عروض مسرحية هادفة من إنتاج البيت لتجوب ‏المحافظات ضمن برنامج فعاليات "حياة كريمة"‏‎

وأكد رئيس قطاع الإنتاج الثقافى،أن الفترة القادمة ستشهد تغيير الرؤية البصرية للبيت الفني للمسرح، بإعادة ‏صياغة شعارات الفرق لتتماشى مع الرؤية الجديدة،مشيرا إلى أن تلك الرؤية أعدها الفنان ‏الدكتور أشرف رضا، كما أعلن جلال، وإعادة تقديم أوبريت"الليلة الكبيرة"، برؤية جديدة، وبتصميم جديد للعرائس، ‏وبأصوات نخبة من الفنانين المصريين. ‏

تضمن المؤتمر عرضاً لخطة كل فرقة مسرحية، وتقديمًا للمشاركين ‏في هذه العروض، كما تم تقديم أعضاء اللجنة العليا للبيت الفني ‏للمسرح، والتشكيل ‏الجديد للجنة قراءة النصوص بالبيت، إلى ‏جانب فقرات فنية لفرقة ‏رضا للفنون الشعبية. ‏

وتضم خطة العروض خلال2023 و التي تُقدمها فرق البيت الفني للمسرح ‏ 23 عرضًا هي، "سيدتي أنا"،"صاحب ‏الوردة"، "عودة الابن الضال"،" انتحار مؤقت"، "الجسر"، من ‏إنتاج المسرح القومي ، "حلمك علينا"، من إنتاج مسرح الشباب، ‏‏"الملك همام وعصابة الضباع"، من إنتاج مسرح الإسكندرية، ‏‏"امسك حرامي"، عجيبة وعجيب"،"سيب نفسك"، من إنتاج ‏المسرح الحديث،"يوم عاصم جدًا"، من إنتاج ‏المسرح الكوميدي، "باب عشق"، "بيت روز"، من إنتاج مسرح ‏الطليعة، "بعد آخر رصاصة"، " دكتور ستوكمان ومستر قاسم"، ‏‏"الترند الأخير"، من إنتاج مسرح الغد، "بوجي وطمطم ع النت"، ‏من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، "جنة كوكي"،"نور وعروس ‏البحور"، من إنتاج القومي للعرائس، "مغامرة جيمو"، "الشركة"، ‏من إنتاج مسرح الشمس، "القضية حساسة جدًا" من إنتاج مسرح ‏الساحة.‏‎ ‎