هيثم شاكر وميرنا هشام يطرحان ”ديو شوفت” الاربعاء المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 09:29 صباحاً - يستعد كل من المطرب هيثم شاكر، والفنانة ميرنا هشام، لطرح ديو غنائي يوم الاربعاء المقبل بعنوان “شوفت” وذلك من خلال القناه الرسمية على اليوتيوب.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للاغنية كما روجت لها ميرنا من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”.

يذكر أن حل الفنان هيثم شاكر، ضيفا ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة بقناة أون، للحديث عن أسرار من حياته الشخصية والفنية.

وأشعل هيثم أستديو سهرانين، بأغنية "الحق عليه للفنان حكيم، معلقا:" طريق غناء حكيم مبهرة ومرحة ومميزة للغاية تاريخ كبير الحقيقة.

وأكمل:" حكيم صحابي وهو أسطورة واتكلمت كتير معاه على أننا نعمل دويتو مع بعض ولكن الأمر صعب لأنه يقدم لون مختلف عني تماما عشان كده محتاجين ترزي يفصلنا أغنية مناسبة".