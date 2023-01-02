شاهد.. أصالة توجه رسالة لـ جمهورها بمناسبة العام الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 09:29 صباحاً - وجهت الفنانة اصالة رسالة لـ جمهورها بمناسبة العام الجديدة ، ونشرت عدة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام .

وكتبت أصالة: “كل سنة وأنتوا سالمين بديت سنتي مبارح بلونين آدّومي وعلّوشي أحمر وأزرق الله يجعلها سنة خير علينا كلنا ويحاوطنا بكلّ الّلي متلنا”.

و أثار لقاء المطربتين أصالة واليسا فى حفل تريو نايت الذي جمع 12 نجما من نجوم الطرب العربي بالعاصمة السعودية الرياض ليلة رأس السنة الميلادية حالة من الجدل الواسع حيث شهد صلحاً بينهما بعد خلاف دام 5 سنوات.

وعلقت كل من أصالة و اليسا على وصلة العناق التى جمعت بينهما فى كواليس الحفل وذلك خلال لقائهما على قناة LBC اللبنانية حيث قالت إليسا : “كانت مزعلاني شوية وبما أن انهارده رأس السنة فالمسامح كريم” بينما ردت أصالة: أنا بعتذر لـ هذه البنت، إليسا حبيبتي وأنا وهي شبه بعض.