انت الان تتابع خبر الوليد مقداد يفجّر مفاجأة ويكشف تفاصيل طلاقه من زوجته نور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردا على شائعات الانفصال التي طالتهما أكثر من مرة، كشف نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد في مقطع فيديو ظهر فيه مع زوجته نور غسان وشقيقه معتصم بالله، على قناتهما الرسمية على موقع يوتيوب، عن قصة زواجه من نور غسان.

وأكد الوليد، أن هناك صلة قرابة تجمعه بنور، وكان يراها ويلتقي بها لمدة 6 سنوات متواصلة ولكن لم يكن بينهما أي نوع من المشاعر، الا ان مشاعره تحولت بشكل مفاجئ نحوها حتى جمع بينهما النصيب.

وبدورها أكملت نور غسان الحديث عن قصة زواجهما، مشيرة إلى أنها لاحظت حبه واعجابه، منذ اللحظة الأولى، وقالت: "كل اللي حوالينا كمان عرفوا لأن وليد كان مبين عليه".

وكشفت نورعن موقف طريف حول مشاعر الوليد تجاهها، قبل مصارحتها برغبته في الزواج منها، وقالت انها كانت معزومة في بيت مقداد، مع والدها ووالدتها، وكان الأكل مشاوي، فترك الوليد الجميع، وجاء اليها، وقال لها: "نور ليش ما أكلتي شو بحط لك"؟

ولفت تصرف الوليد والدها، وأكد له إعجابه بابنته، ليرد الوليد ساخرا: "وأنا كنت مفكر ما حدا واخد باله ولا حدا بيعرف".