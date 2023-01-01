انت الان تتابع خبر اتفرج .. درة نامية في حضن زوجها بالأبيض الضيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة صورة جديدة لها بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة خلال احتفالها في الساعات الماضية رفقة زوجها بالعام الميلادي الجديد 2023، مرتدية فستان من اللون البيض الضيق مع هاف بوت من اللون البينك وهي في حضن زوجها ، اما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام الكثير من المكياج مع ترج شعرها مما جعلها إطلالة مميزة حازت إعجاب الكثير من جمهورها.

وتشارك الفنانة التونسية في مسلسل المتهمة الذي يعرض عبر منصة شاهد، حيث يشاركها في البطولة كلا من عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد.