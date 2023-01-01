انت الان تتابع خبر اتفرج .. نيكول سابا تثير عواطف وجنون الشباب بأبو فتحة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، مجموعة من الصور الجديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت نيكول سابا خلال تواجدها حفلها في الكريسماس أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية، مرتدية ملابس فستان أنيق من اللون الروز، ويحتوي على فتحة كبيرة في منطقة الساقين أما من الناحية الجمالية، فقد استخدمت القليل من أحمر الشفاة والمكياج.

وعلقت الفنانة البنانية التي شاركت في فيلم التجربة الدنماركية مع الفنان عادل إمام على الصور قائلة كل عام وانت بخير عام سعيد