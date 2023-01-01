انت الان تتابع خبر اتفرج .. الدلوعة جوهرة تدمر الشباب بالقميص الأبيض من غرفة النوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الراقصة جوهرة مجموعة من الصور الجديد لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت جوهرة خلال تواجدها داخل غرفة نومها مرتدية قميص من اللون الأبيض وبنطلون من اللون البني الضيق للغاية ، حيث استعرضت مفاتنها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها بالكامل، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها.

وقامت الراقصة الغير مصري بإحياء حفلة خلال الساعات القليلة الماضية في أحد فنادق البكري الواقعة في محافظة القاهرة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023.