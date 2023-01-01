باطلالات متنوعة.. نجوى كرم تشعل حفل «تريو نايت» بصحبة جورج وسوف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 08:29 مساءً - تصدرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم محركات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل المختلفة عقب مشاركتها أمس في حفل " تريو نايت " الذى أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية احتفالا بالعام الجديد 2023.

وشاركت نجوى كرم فى الحفل بصحبة 12 مطرب ومطربة من مختلف الدول العربية ليعد الحفل الأضخم بين حفلات العام الجديد والذي تم إذاعته بشكل حصري عبر قناة mbc أمس .

وحرصت نجوى كرم على الظهور بشكل مختلف خلال الحفل حيث ظهرت بأكثر من اطلالة مختلفة خلال الفقرات الغنائية التى قدمها فى الحفل الذى استمر لمدة 3 ساعات وتفاعل الجمهور مع نجوى كرم التي أشعلت حفل رأس السنة 2023 .

واحتضن الحفل 13 فناناً من مختلف الدول العربية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد و المايسترو هاني فرحات و المايسترو مدحت خميس.

وقدمت نجوى كرم خلال الحفل تحية لبنانية للمملكة العربية السعودية برفقة المغني اللبناني عاصي الحلاني، وقدما أغنية "عالعين موليتين" للفنانة سميرة توفيق، كما اعتلت نجوى كرم المسرح مرة أخرى باطلالة جديدة برفقة المغني التونسي صابر الرباعي والمطربة السورية أصالة وتغنوا باغنية "لشحد حبك" والتى لاقت اعجابا كبيرا من جمهور الحفل .

ثم أطلت نجوى كرم مرة اخرى برفقة سلطان الطرب جورج وسوف والنجم عاصي الحلاني حيث قدموا سويا أغنية جورج وسوف الشهيرة "ترغلي يا ترغلي".

وظهرت النجمة نجوى كرم خلال الحفل بـ 3 إطلالات مختلفة و فساتين متنوعة فستان باللون "البيج" وآخر باللون "الأخضر البستاج"، والثالث باللون "البيج" السادة .

يذكر أن نجوى كرم حرصت خلال زيارتها الاخيرة للمملكة العربية السعودية على وضع بصمتها على قالب أسمنتي، يوضع على حائط المشاهير في موسم الرياض بالمملكة و جاء ذلك تزامنًا مع مشاركة نجوى كرم في أضخم حفلات رأس السنة الميلادية الجديدة.