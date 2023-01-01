انت الان تتابع خبر اتفرج .. الصاروخ ندى الكامل تقذف الشباب بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت ندى الكامل، سيدة الأعمال طليقة الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور الجديد لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت ندي الكامل خلال تواجدها في مكان مما، مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الأرجل والضيق، حيث استعرضت مفاتنها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها.

وعلق بعض الجمهور على هذه الصور مثل مستوى الثقة: سيلفي بدون مرشح 1.1.2023- ما أجملك انت رائعة للغاية في هذا الظهور.