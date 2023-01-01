انت الان تتابع خبر اتفرج .. خطوبة نور إيهاب ثير الجدل على السوشيال ميديا.. العصير عمل أزمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيس بوك صور خطوبة نور إيهاب على الفنان نور بدر وهي التي أثارت الجدل الكبير على السوشيال ميديا، وهي التي كانت مساء أمس السبت 31 ديسمبر 2022، وجاءت بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

صور خطوبة نور إيهاب

وظهرت الكثير من الصور الخاصة بخطوبة نور إيهاب على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق عليها الكثيرين، ولاحظ عدد كبير من الأشخاص نظرات نور إلى خطيبها أثناء قراءة الفاتحة وارتداء الدبلة، وهي التي أوضحت قصة الحب الكبيرة بينهم وإعجاب كل طرف منهم بالأخر.