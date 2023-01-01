احتفالا بالكريسماس.. جلسة تصوير جديدة لـ منا عادل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 06:29 مساءً - تودع الفنانة الشابة منا عادل عام 2022 وتستقبل العام الجديد 2023 بجلسة تصوير جديدة وبأجواء مميزة ، وبشكل مختلف مع المصور ماجد ماهر ، وخبيرة الماكياج شيرين الشاعر .

وظهرت منا عادل ، ترتدي توب باللون الأورانج وبنطلون اسود واعتمدت ميكب ناعم وشعر منسدل علي كتفها .

وعلي جانب آخر تنتظر منا عادل عرض مسلسل أولاد عابد مع النجوم أيتن عامر ورياض الخولي وايهاب فهمي والمقرر عرضه قريبا علي قناة mbc و شاهد وتقدم فيه شخصية صافي ، كما تشارك في فيلم ع الزيرو مع الفنان محمد رمضان من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل .

كما تشارك في الجزء التاني من مسلسل موضوع عائلي المكون من 10 حلقات مع الفنان ماجد الكدواني ومحمد شاهين ورنا رئيس وعبد الرحمن أبو زهرة وسما ابراهيم ومن إخراج أحمد الجندي .

جدير بالذكر أن منا عادل قد شاركت في عدة أعمال فنية ، من بينها مسلسل "قصر النيل " مع دينا الشربيني ومسلسل "البيت بيتي" مع كريم محمود عبد العزيز ومصطفي خاطر ، و"نجيب زاهي زركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني ، و"دراما كوين " مع أبلة فاهيتا وغيرها وكما شاركت في الجزأ الثالث من برنامج المقالب "الزفة" والذي حقق نجاح كبير .

احدث جلسة تصوير لـ منا عادل احتفالا بالعام الجديد..

شاركت الفنانة منا عادل ، جمهورها بعدة صور من أحدث جلسة تصوير، لها تزامنا مع العام الجديد

ونشرت منا صور عبر حسابها الشخصى على إنستجرام وعلقت عليها، قائلة: "Happy New year".

وظهرت منا عادل ، ترتدي توب باللون الأورانج وبنطلون اسود واعتمدت ميكب ناعم وشعر منسدل علي كتفها .

وعلي جانب آخر تنتظر منا عادل عرض مسلسل أولاد عابد مع النجوم أيتن عامر ورياض الخولي وايهاب فهمي والمقرر عرضه قريبا علي قناة mbc و شاهد وتقدم فيه شخصية صافي ، كما تشارك في فيلم ع الزيرو مع الفنان محمد رمضان من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل .

كما تشارك في الجزء التاني من مسلسل موضوع عائلي المكون من 10 حلقات مع الفنان ماجد الكدواني ومحمد شاهين ورنا رئيس وعبد الرحمن أبو زهرة وسما ابراهيم ومن إخراج أحمد الجندي .

جدير بالذكر أن منا عادل قد شاركت في عدة أعمال فنية ، من بينها مسلسل "قصر النيل " مع دينا الشربيني ومسلسل "البيت بيتي" مع كريم محمود عبد العزيز ومصطفي خاطر ، و"نجيب زاهي زركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني ، و"دراما كوين " مع أبلة فاهيتا وغيرها وكما شاركت في الجزأ الثالث من برنامج المقالب "الزفة" والذي حقق نجاح كبير بالإضافة لمشاركتها في مسلسل الاختيار الجزء الثالث اخراج بيتر ميمي