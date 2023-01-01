انت الان تتابع خبر نقيب الممثلين بفجّر تصريحات حول وضع عادل امام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع نهاية عام 2022، لم تتوقف الشائعات التي تمس حياة الفنان القدير عادل امام، اذ تداول بعض رواد مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، خبر تدهور صحة الزعيم ونقله إلى المستشفى، واعتزاله التمثيل بشكل نهائي.

وبدوره، أكد نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، في تصريح لموقع "لها"، ان عادل امام بصحة جيدة، ولا صحة للأخبار المتداولة حول تدهور حالته الصحية.

وأكد أشرف زكي، أن الشائعات التي تتناول اعتزال عادل امام، غير صحيحة، وأن هذا القرار يعود اليه وحده، ولا أحد يفرض إرادته عليه سواء في الاعتزال أو الإستمرار في التمثيل.

أما فيما يخص فيلم "الواد وأبوه"، الذي كان سيلعب الزعيم بطولته مع نجله محمد امام، أشار نقيب الممثلين، أنه لا توجد أي أخبار حول العمل، لكنه يتمنى عودة الفنان القدير إلى جمهوره مرة أخرى.

الجدير بالذكر، ان مسلسل "فالانتينو"، الذي عرض في رمضان عام 2020، كان آخر أعمال الفنان عادل امام، إلى جانب الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والفنانة داليا البحيري، وحمدي الميرغني، وغيرهم، ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة.