انت الان تتابع خبر هجوم على تامر حسني وزوجته بعد صورهما في العمرة: انتم مش في المقطم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على الفنان تامر حسني، وزوجته بسمة بوسيل، بعد قيام الأخيرة بنشر صورهما خلال تأديتهما مناسك العمرة.حيث رأى الكثير من المتابعون أن وضع بسمة بوسيل للمكياج، وصورتها مع زوجها وهما ينظران إلى الكعبة ووضع ذراعه على كتفها، أمور لا تناسب قدسية المكان.وجاء تعليقات بعض المتابعون على النحو التالي: (لله يتقبل .. بس ما بصير عمرة وانتي حاطة مكياج والاهم من المكياج شفت بالستوري انك حاطة اظافر .. ما بصيير .. ما بصير الصلاة والوضوء وانتي حاطة اظافر)، (وانتي في مكة ماتصبري بدون مايكاب)، (العمرة مبيتحطش فيها روج ولا حتى نقطة كريم على وشك و لو مركبة رموش بتخليعها