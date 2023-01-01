انت الان تتابع خبر حقيقة ضرب حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب في لبنان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب قائمة الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار بسبب الأزمات المتلاحقة التي مرت بها في علاقتها مع زوجها المغني حسام حبيب.



ومؤخرا خلال تواجدهما في لبنان للاستمتاع بحفلات رأس السنة انتشرت شائعة تفيد بوقوع شجار بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب انتهى بأن تعرضت شيرين عبد الوهاب للاعتداء عليها وضربها من قبل حسام حبيب.

وهو الأمر الذي رد عليه حسام حبيب من بيروت لينفي وقوع أي شجار بينه وبين زوجته، مشيرا إلى أنه وزوجته في أحسن حال.



وكشف حبيب عن كونهما يحضران لأعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل غيابهما الطويل عن الساحة الفنية، وهو الأمر الغريب على شيرين عبد الوهاب.

ووصف حسام حبيب من يروجون لمثل هذه الأمور السلبية عنهما بالأشخاص المرضى، مطالبا الجميع بعدم الاستماع أو الالتفات إلى ما يكتب في هذا الشأن.

وظهرت شيرين في أكثر من مناسبة بصحبة حسام حبيب في بيروت، حيث تواجدت معه في أحد المطاعم وكانت ترقص على أغنيتها وبصحبتها ابنتها.

كما ظهر الثنائي خلال لقاء مع فضل شاكر في مخيم عين الحلوة، حيث استرجعت شيرين ذكرياتها مع فضل شاكر حينما قدما ديو "كل عام وأنت حبيبي"، وكان من المقرر أن يجتمعا معا في عمل جديد لكن الأمر لم يتم بعد.