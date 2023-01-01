أحمد عصام يبهر المصريين ليلة رأس السنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 03:29 مساءً - أبدع النجم أحمد عصام، مصمم الفاير وركس، الشعب المصري ليلة رأس السنة في تمام الساعة ١٢، بعرض مبهر ومبدع جذب انبهار كل من تابعه سواء مباشرة من برج القاهرة، أو من تابعه من الشوارع المصرية.

وتسبب العرض في ازدحام شديد على كوبري أكتوبر لتوقف السيارات لمشاهدة العرض، وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع العرض وأصبح برج القاهرة تريند رقم واحد في مصر.

الجدير بالذكر أن أحمد عصام قدم العديد من العروض العالمية في جميع أنحاء العالم ويتميز عصام بالتنوع في كل عرض يقدمه ويعتبر نجم الفايرووركس وجها مشرفا لبلده مصر في العالم حيث أثبت نفسه في جميع الاحتفالات والتظاهرات المحلية والوطنية والدولية.