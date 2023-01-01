انت الان تتابع خبر اليسا بغضب شديد على مسرح الرياض بسبب ما فعلته بها لطيفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عبرت الفنانة اللبنانية إليسا، عن غضبها علي المسرح مباشرة، في حفل "تريو نايت" Trio Arabic Night في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بليلة رأس السنة 2023.

أما غضب اليسا، حدث بعد أن غنت الفنانة التونسية لطيفة المقطع الذي كان من المفترض ان تغنيه إليسا من أغنية أصالة "أكتر من اللي أنا بحلم بيه"، اذ لم تخف الفنانة اللبنانية علامات الغضب على وجهها، خاصة بعد ان فشلت في غناء المقطع التالي من الأغنية، والذي لم يكن مخصصا لها.

وحاولت اصالة تلطيف الأجواء، ومسكت بيد اليسا وغنت المقطع معها.

هذا ولم تبدي لطيفة، أي ردة فعل، وظلت مستمرة في الغناء وتضحك وتحتضن أصالة على المسرح، في الوقت الذي كانت اليسا غاضبة.

وعلى صعيد آخر، شارك عدد كبير من الفنانين العرب في الحفل، منهم أنغام، أصالة، إليسا، نوال الزغبي، نانسي عجرم، صابر الرباعي، وهاء سلطان، وليد توفيق، وغيرهم، وكان الفنان جورد وسوف هو مفاجأة الحفل، اذ لم يكن اسمه مدرجا على قائمة الفنانين المشاركين.