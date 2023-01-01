انت الان تتابع خبر تامر حسني يؤدي العمرة برفقة زوجته - صورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى الفنان المصري تامر حسني و زوجته الفنانة بسمة بوسيل مناسك العمرة، حيث ظهرت صور لهما من أمام الكعبة.



وكتبت بسمة بوسيل تعليقاً مرافقاً للصور ، قائلة:“ اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك ”.



ويذكر أن قدّم الفنان تامر حسني، حفلاً غنائياً ، ضمن فعاليات كأس العالم في قطر، معلقا:“تشرفت بأكبر حضور جماهيري في قطر ضمن فعاليات كأس العالم كل الشكر للجمهور القطري الحبيب وجميع الجاليات العربية”.





