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تامر حسني يؤدي العمرة برفقة زوجته - صورة

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رياض - احمد صلاح - أدى الفنان المصري تامر حسني و زوجته الفنانة بسمة بوسيل  مناسك العمرة، حيث ظهرت صور لهما من أمام الكعبة.

وكتبت بسمة بوسيل تعليقاً مرافقاً للصور ، قائلة:“ اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك ”.

ويذكر أن قدّم الفنان تامر حسني، حفلاً غنائياً ، ضمن فعاليات كأس العالم في قطر، معلقا:“تشرفت بأكبر حضور جماهيري في قطر ضمن فعاليات كأس العالم كل الشكر للجمهور القطري الحبيب وجميع الجاليات العربية”.



 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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