انت الان تتابع خبر عمر كمال ينفجر في البكاء على الهواء مباشرة و السبب .. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يستطع المطرب المصري عمر كمال تمالك نفسه ودخل في نوبة من البكاء الشديد أثناء استضافته في برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “MBC مصر” مع الإعلامي شريف عامر .



وكان عمر كمال قد ظهر خلال غنائه لموال عن الصبر والمعاناة وهو متأثرا بالكلمات، ثم اختنق صوته وتوقف عن الغناء، مشيرا إلى عدم استطاعته الاستمرار .



وجلس عمر كمال وبدأ في البكاء وبدا منهارا ومتأثرا بشدة، وبسؤال شريف عامر له عن سبب بكائه المفاجئ بهذا الشكل محاولا تهدئته، أجاب قائلا: “أنا تعبت جدا وافتكرت أد إيه تعبت” .



تابع: “أنا بحب الناس جدا والسنة دي الناس ظلمتني جدا وطالتني تعليقات وكراهية انا محبتهاش .. أنا تعبت جدا علشان أوصل للنقطة دي وحسيت إن أنا اتظلمت” .



أضاف “كمال”: “عايز اقولهم أنا بحبكم وسعيتلكم كتير أوي بس مستاهلش منكم كده” .. ثم خرج الإعلامي شريف عامر بفاصل إعلاني حتى يهدأ عمر كمال ويستطيع استكمال المقابلة .