انت الان تتابع خبر حقيقة إرتباط رانيا يوسف بأحمد الفيشاوي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن حقيقة الأنباء المتداولة حول ارتباطها بمواطنها الفنان أحمد الفيشاوي بعد ظهورهما في صورة أثارت الجدل، مشيرة إلى أن الفيشاوي مجرد صديق .



وفي وقت سابق كان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء حول ارتباط رانيا يوسف بالفنان أحمد الفيشاوي، بعد أن نشر الأخير صورًا تجمع بينهما في أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام".



وأشارت رانيا يوسف خلال لقاء تلفزيوني "ترددت إشاعات تقول إنني مرتبطة بأحمد الفيشاوي وإنني سأتزوجه بسبب الصور التي نشرها على السوشيال ميديا، والحقيقة أننا متوافقان، لكني لا أنوي الزواج".



وأضافت "أنا وأحمد نحضّر لفيلم جديد سنشارك به معًا، وكنا نقرأ السيناريو في الصورة المنتشرة، والزواج أمر سهل، لكن المشكلة الحقيقية مَن سأتزوج؟ مَن سيفهم ظروف حياتي ويتأقلم معها؟".



وأثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل أخيرًا بصور نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، يظهر خلالها وهو يحتفل بـ "عيد الميلاد" برفقة رانيا يوسف؛ ما أثار التكهنات حول دخوله في قصة حب جديدة بعد طلاقه من ندى كامل.



وعلق أحمد الفيشاوي على الصور التي نشرها قائلًا "أعمل على سيناريو فيلم ورد ريحان والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضللات لدي.. حلوة القلب، رانيا يوسف".