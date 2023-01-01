انت الان تتابع خبر أول رد من محمد رمضان على اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل: شكله مش مختلف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عبر الفنان محمد رمضان عن غضبه من اتهام البعض له بالتطبيع مع إسرائيل، وذلك جاء بعد انتشار صورة له مع مطرب إسرائيلي في الفترة الماضية، وتعد من أبرز القضايا التي تسببت في حدوث أزمة له.

تصوير محمد رمضان مع إسرائيلي

وتحدث الفنان محمد رمضان أثناء لقاء له مع الإعلامية منى الشاذلي في سهرة رأس السنة على قناة سي بي سي والقناة الأولى، قائلاً “نفرض إني داخل الأستوديو، وقابلت كم كبير من الناس واتصورت معاهم وقابلتهم بود وحب لإنهم شركاء في نجاحي، وكان فيهم شخص إسرائيلي إزاي ممكن أعرفه وشكله مش مختلف؟”.

واستكمل قائلاً “مقدرش أرفض التصوير وأحرج قطاع كبير من جمهوري، يجوز فيهم قاتل أو شخص منتمي لشيء أنا ضده من غير ما أعرف”، وكشف رمضان أنه كان في هذا اليوم في عشاء داخل أحد المطاعم والتقطت له الكثير من الصور مع العديد من الأشخاص ومن بينهم هذه الصورة التي تسببت له في أزمة كبيرة.