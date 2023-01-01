انت الان تتابع خبر سبب نجاح أحمد سعد في 2022.. كشف عنه أمام جميع المتابعين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان أحمد سعد بالكشف عن السبب الأساسي وراء نجاح أغانيه في عام 2022، وهي من أبرز الأشياء التي تسأل عنها الكثير منه المتابعين في الأيام السابقة، حيث أنه قدم الكثير من الأعمال الذي حصلت على إعجاب الجميع مؤخراً.

أحمد سعد يكشف أسرار عن حياته

وحدث أحمد سعد أثناء لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية، قائلاً “نجاحي هو توفيق من عند الله أولا وأخيرا وهناك مقولة إن النجاح له ألف باب ولكن هناك عامل مشترك في كل الأبواب وهو باب الالتزام”.

واستكمل قائلاً “أما قدرت شغلي وفني وذوق الجمهور ربنا كرمني وحققت نجاح كبير وكانت سنة 2022 غيرت حياتي بشكل عام على المستوى الشخصي والعملي وحصلي طفرة في فهم الناس وبختار أغاني بسيطة قريبة من الناس، حياتي الأسرية والمنزل وبنتي هما سبب استقراري والطفرة في حياتي”.