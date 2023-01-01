انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي نازله أحضان في رأس السنة بالأحمر الناري الضيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصوروظهرت منة فضالي خلال تواجدها في في منزلها وهي تحتفل برأس السنة الجديدة 2023، مرتدية بيجامة من اللون الأحمر الناري وتقوم بحضن الكلب الخاص بها بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

على جانب أخر تواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها في مسلسل جعفر العمدة الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2023 حيث يشاركها في البطولة كلا من محمد رمضان إيمان العاصي، زينة، إخراج محمد سامي.