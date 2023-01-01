اليوم ..الجزء الثانى من لقاء محمد حماقى مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 12:29 مساءً - يحل اليوم الأحد النجم محمد حماقي ضيفا في الجزء الثاني من استضافته في برنامج صاحبة السعادة، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC، حيث يستكمل حماقي حديثه وسهرته مع صاحبة السعادة متحدثا عن الظرف الصحي الذي تعرض له مؤخرا.

وشهدت الحلقة العديد من التصريحات المهمة التي كشف عنها محمد حماقي، حيث قال إنه من عشاق محمد منير، وأنه بدأ يسمعه منذ كان طفلا، حيث اعتاد منذ الطفولة أن يسمع كل شيء وكل الأذواق، وقد سمع منير لأول مرة مع خاله وعشقه منذ أن سمعه أول مرة.

وأضاف: أول مرة أقابل فيها منير كنت أغني في فرح صديقي من الأقصر وفي آخر أغنية وجدت منير دخل على المسرح ليسلم على العريس فغنيت أغنية الليلة ياسمرا على الفور وغنى معي حينها، وبعدها طلب مني أن أغني فهو يريد سماعي فغنيت أغنية المدينة له، وتفاجأت به قد جلس على سلم المسرح، فلم أفهم حينها معنى ذلك، وبعد انتهائي من الغناء انصرف منير على الفور.

وتابع: بدأت الأسئلة تراودني هل لم أعجبه لماذا انصرف على الفور؟ وبعدها ذهبت لفرح آخر، وبالصدفة وجدته خارج من القاعة، وعندما رآني قال لي: "المدينة أمانة يا حماقي وهى اكتشاف لصوتك" ومن حينها وأنا أحمل تلك الأمانة، وهنا طلبت إسعاد يونس أن يسلم الأمانة على مسرح صاحبة السعادة ويغنيها.