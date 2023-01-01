بالفيديو.. هالة صدقى لـ سعد لمجرد: أقوى وأحب المطربيين لقلبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 12:29 مساءً - حرصت النجمة هالة صدقى على تهنئه النجم المغربى سعد لمجرد على حفله فى شرم الشيخ، متمنية له المزيد من النجاح والتقدم.

وكتبت هالة صدقى، عبر حسابها على إنستجرام، "أقوى حفله وأجمل دعاية لشرم الشيخ من أقوى وأحب المطربيين لقلبي، الرائع سعد لمجرد المطرب العالمي نورت مصر وكلنا فى انتظار المزيد من الحفلات فى وطنك الثاني لأن لك جمهور كبير منتظرك ومنتظر المزيد من الحفلات، مزيد من النجاح لأبناء المغرب".

وأحيا النجم المغربى سعد لمجرد حفله الغنائى فى شرم الشيخ، الخميس الماضى، وبدأ بأغنية "عدى الكلام"، وقدم مع الأغنية استعراض راقص مع فرقته وسط تصفيق جميع الحضور، وحرصت كل من النجمة نيرمين الفقى والنجمة هالة صدقى على حضور الحفل بمناسبة احتفالات رأس السنة، وحضر الحفل لفيف من نجوم مجتمع الفن والرياضة والاعلام .