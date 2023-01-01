فن ومشاهير

وفاة المغنية الأمريكية أنيتا بوينتر عن عمر يناهز 74 عاما

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 12:29 مساءً - رحلت النجمة العالمية أنيتا بوينتر، وذلك عن عمر يناهز 74 عاما ولم يتم الإعلان عن تفاصيل وفاتها حتى الآن.

وتعد النجمة العالمية أنيتا بوينتر إحدى النجمات اللاتى قدمن عديد من الاعمال الغنائية الشهيرة حيث بزغ نجمها فى فترة السبعينيات حيث كانت عضو بفرقة الغناء الشهيرة The Pointer Sisters.

واصدرت عائلة النجمة أنيتا بوينتر بيانا يكشف فيه عن تفاصيل الوفاة : “بينما نشعر بحزن عميق لفقدان أنيتا، نشعر بالارتياح لمعرفة أنها الآن مع ابنتها جادا، وشقيقتيها جون وبوني.. سيعيش حبها لعائلتنا في كل واحد منا، ويرجى احترام خصوصيتنا خلال هذه الفترة من الحزن والضياع”.

محمد يوسف

محمد يوسف

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