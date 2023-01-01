شاهد.. محمد حماقى يروى تفاصيل انفصالة عن زوجته وعاد لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 12:29 مساءً - تحدث الفنان محمد حماقي عن تجربة انفصاله عن زوجته ثم عودته لها بعد عامين، موضحا أنهما وقتها شعرا بأنهما لم يبذلا المجهود الكافي في محاولات العودة مرة أخرى.

وقال حماقي، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في سهرة خاصة على قناة dmc، إنه يدرك جيدا مشاعره تجاه زوجته حتى بعد الانفصال، وتابع: "بعد الانفصال إحنا الاتنين لقينا إننا معملناش كل المجهود اللي المفروض يتعمل، فقولنا ملوش معنى خالص الانفصال، ودليل كبير إن يفوت سنتين من الانفصال، وده مش وقت قليل ومكناش لسه خلفنا يعني سهلة أوي إننا منرجعش، ومفيش حاجة ترجعنا أصلا".

وأضاف: "بس رجعنا في النهاية، وأنا الحقيقة بحب نهلة جدا من كل النواحي، بحبها بعقلي ومقتنع جدا وبمشاعري، الحمد لله إن إحنا رجعنا".

وبسؤاله عن سبب تغيير محل إقامته من مدينة نصر إلى 6 أكتوبر، أوضح أنه فعل ذلك لكي تكون زوجته قريبة من أسرتها وأصدقائها، قائلا: "الانتقال من مدينة نصر لـ 6 أكتوبر مكنتش أتخيل إني هعمله أبدا، لأن أصل سكان مدينة نصر جم من مصر الجديدة، أنا أبويا وأمي كانوا من مصر الجديدة لما نقلوا راحوا المدينة الجديدة اللي هي مدينة نصر، فطبيعي نقلتي أنا تبقى للتجمع".

واستطرد: "في مثل لذيذ بيقول (سألوا جحا بلدك إيه يا جحا؟ قالهم بلدي اللي فيها مراتي)، وأنا مراتي أهلها من سكان الزمالك، وأخواتها البنات لما اتجوزوا راحوا أكتوبر ومامتها نقلت أكتوبر، فأنا بقيت ما بين إني أعزل نهلة عن مجتمعها كله مش بس إخواتها ومامتها، ده صحابها كمان، فأنا لو خدتها التجمع أبقى عزلتها تماما".

وأوضح حماقي: "وأنا بتحرك وبسافر كتير وهيبقى في أوقات كتير أنا مش موجود، حسيت إن هيبقى فيه ظلم، الأسهل إني انقل أكتوبر وأنا حركتي هتبقى أسهل، فده ليها ولراحتي، لأن فكرة إنها تبقى قاعدة زهقانة أو قاعدة لوحدها ده هيبقى مؤرق يعني".