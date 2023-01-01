انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تمتع الرجالة بوصلة رقص بالتايجر الشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في مكان قريب من البحر مرتدية فستان من اللون التايجر المكشوف من منطقة الصدر والشفاف حيث كشف عن البطانة بالرقص على المزمار البلدي أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها.

وتتواجد الفنانة الاستعراضية خلال الأيام القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية حيث أنها كانت تشارك في موسم الرياض.