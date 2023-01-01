شاهد.. أصالة ترقص مع إليسا في ليلة رأس السنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 09:29 صباحاً - ظهرت الفنانة أصالة نصري، ترقص مع الفنانة إليسا، على كلمات أغنية قوم أقف للفنان بهاء سلطان، في كواليس حفل تريو نايت، الذي جمع 12 نجما من نجوم الطرب العربي، بالعاصمة السعودية الرياض، ليلة رأس السنة الميلادية.

دخلت المطربة أصالة نصري، في وصلة عناق مع الفنانة إليسا، في كواليس حفل تريو نايت، ليلة رأس السنة الميلادية بالعاصمة السعودية الرياض، والذي ضم 12 نجما من نجوم الطرب العربي.

وعلى هامش الحفل، قالت إليسا في لقاء لها، إنه حدث بينهما سوء تفاهم في الماضي لكن الأمور باتت على ما يرام، لتؤكد أصالة نصري بعدها، أنها لا يمكن أن تغضب من إليسا.