اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسمين صبري توضح حقيقة إنجابها لطفلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت النجمة ياسمين صبري على ما تم تداوله بشأن إنجابها لطفلة منذ سنوات، وذلك خلال جلسة أسئلة وأجوبة خضعت لها مع جمهورها.



وكانت ياسمين قد ردت على واحد من جمهورها سألها عن عمر ابنتها وعن سبب إخفائها لها، كاتبة: "معنديش والله هخبيها ليه".



على جانب آخر، كانت انتشرت صورة لياسمين صبري مع زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.



ظهرت ياسمين صبري مع أحمد أبو هشيمة أثناء انتظارهما للعشاء بأحد المطاعم في القاهرة، وأثارت الصورة تكهنات كثيرة حول عودة ياسمين صبري إلى زوجها السابق، وهو ما يزيد تأكيد الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن محاولات الصلح بين الطرفين، لكن حتى الآن لم يعلق أي منهما على الأمر .



يشار إلى أن ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي.