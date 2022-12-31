المطربه اية عبد الله تختتم العام باقوي حفلات راس السنه لعام 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - تعيش المطربه ايه عبد الله حالة من النشاط الفني طوال عام ٢٠٢٢ حيث اصدرت العديد من الاغاني التي حققت الملايين من نسب المشاهدات علي مواقع التواصل الاجتماعي و اليوتيوب و ايضا تختتم العام بمجموعة من اقوي حفلات راس السنه الجديدة لعام 2023 في فنادق مصر الفاخره حيث انها استطاعت بصوتها العذب الجميل ان تجذب قطاع كبير من جمهور مصر والوطن العربي لفنها وغناءها بمجموعه من الاغاني المتنوعه و المميزه واصبحت المطربه ايه عبد الله تريند اكثر من مره علي موقع التواصل تويتر لغنوة عيش يومين و غنوة تريند اليوم مؤخرا و سوف تحيي المطربه ايه عبد الله حفلاتها الغنائيه بفرقتها الخاصه لراس السنه 2023 في فندق اتنركونتيننتال سيتي ستار مدينه نصر وفندق جراند حياه في جاردن سيتي و فندق كونراد علي كورنيش النيل و يشارك الحفل مجموعه من كبار المطربين المصريين والعرب وهم وائل جسار ورامي صبرى ومحمود الليثي ورضا البحراوى وامينه وحمو بيكا و حسن شاكوش والراقصات دينا وانستازيا

يذكر ان المطربه ايه عبد الله قد طرحت اغنيه دوشه وبعدك راحه وتريند اليوم وغيرها من الاغاني التي اصبحت لها اثر كبير في قلوب جمهورها العريض