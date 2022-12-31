ميرفت وجدى تحي حفلتي راس السنه في الدار وكلاكيت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - تحي المطربه ميرفت وجدى حفلتي راس السنه في الدار وكلاكيت حيث تغني اقوى اغانيها المتميزه التي يعشقها الجمهور وتعتبر حفلتي راس السنه في الدار وكلاكيت هي اعاده المطربه ميرفت وجدى الغناء مره اخرى بشكل اقوى

واعربت عن تفائلها بالسنه الجديده 2023بانها تكون سنه الانطلاقه الفنيه الغنائية واعاده المطربه ميرفت وجدى الغناء والمنافسه بين المطربين المصريين والعرب

يذكر ان المطربه ميرفت وجدى قدمت مجموعه من الاغاني وهي هعمل ثوره وبنت البلد، قلبها جامد، صورة منك، وبفتكرك، مش هين"، كما قدمت مجموعة أغان لعدد من المطربين الكبار ومنها "بنت بلادي للمطرب فارس، رمان خلاص انفرط للنجم الكبير محمد منير، مستنياك مع الملحن مودي سعيد علي الجيتار، سيرة الحب لكوكب الشرق أم كلثوم، يالي بتغيب عليا للمطرب محمد محيى".