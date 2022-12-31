دوللي شاهين تستعد لطرح أغنيتها الجديدة «افراح و زينة»

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - تستعد الفنانة اللبنانية دوللي شاهين لطرح كليب أغنيتها الجديدة بعنوان افراح و زينة" في رأس السنة عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، وأغنية افراح و زينة ستكون متوافرة على كل المنصات الإلكترونية.

والأغنية من كلمات السيد علي الحان أحمد الكارمي توزيع وميكس محمد عمار، أخراج مؤمن يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية "الملكه Queen"، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.