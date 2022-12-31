انت الان تتابع خبر عملت قلق.. ياسمين عبد العزيز تودع 2022 على طريقتها الخاصة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على تهنئة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالسنة الميلادية الجديدة.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو من كواليس مسلسلها الجديد “ضرب نار”، حيث ظهرت مرتدية ملابس الشخصية التي تؤديها في المسلسل والتي تحمل اسم “مهرة”، وأرفقت مع الفيديو التعليق التالي “كل سنة وانتوا طيبين ويارب تبقي سنة سعيدة علينا كلنا”.

وقد تفاعل المتابعون مع الفيديو، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (و انتي طيبة يا ياسمين يا قمر بعشقك)، (انتي ي ست انتي ايه الحلاوة دي عالصبح ينفع كده)، (احلى مهره بعشقك).

الفيديو من هنا.

ياسمين عبد العزيز مشغولة بـ “ضرب نار”

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تستكمل في الوقت الحالي تصوير مشاهد مسلسل الجديد “صرب نار” والمُقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

يشارك ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل “ضرب نار” زوجها الفنان أحمد العوضي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.