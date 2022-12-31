انت الان تتابع خبر منعته من رؤية ابنته.. إلزام طليقة خالد عليش بدفع تعويض 50 ألف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة الهرم الجزئية، اليوم السبت، قرارًا بإلزام طليقة الإعلامي خالد عليش، بسداد 50 ألف جنيه لصالحه، كتعويض مادي ومعنوي، لامتناعها عن تنفيذ حكم رؤية لصالحه لرؤية ابنته.

وقال شعبان سعيد محامي خالد عليش، أن بعد انفصال موكله عن طليقته، قام بتحرير عقد اتفاق ودي معها وأسرتها، أقر فيه بالتزامه بجميع نفقات ابنته ومصروفاتها، مقابل رؤيتها بشكل طبيعي وبعيدًا عن مراكز الرؤية، على أن تكون عدد ساعات الرؤية 11 ساعة أسبوعيًا.

محامي خالد عليش: موكلي ملتزم بجميع نفقات ابنته

وأضاف محامي، أن موكله فوجئ برفض طليقته تنفيذ بنود العقد، وأن تكون رؤيته لابنته من خلال مراكز الشباب، على الرغم من التزامه بسداد جميع مصروفات الصغيرة، ومنها نفقات مدرستها الدولية حتى تاريخه.

وقد حضر الإعلامي خالد عليش جلسة الدعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، تحدث خلالها عن حرمانه من رؤية ابنته الصغيرة.

وفي نهاية الجلسة، ألزمت المحكمة طليقة خالد عليش بما فرضته بنفسها على نفسها، وتمكين طليقها من رؤية ابنته 11 ساعة في يوم الجمعة من كل أسبوع.