اتفرج- انت الان تتابع خبر موعد عرض سعودي ايدول لاكتشاف المواهب.. اتفرج واستمتع الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد البحث الساعات الماضية، عن موعد عرض سعودي ايدول Saudi Idol، والقنوات الناقلة للبرنامج، وسنتعرف الآن على كافة التفاصيل، والتي جاءت على النحو التالي.

انطلق البرنامج رسميا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 ديسمبر 2022 وذلك في موسمه الأول، ويتم عرضه من كل أسبوع يومي الثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وأيضا يعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفلسطين والأردن والسودان وسوريا ولبنان وليبيا، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وقطر، والكويت واليمن والعراق والبحرين، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كما إنه يعتبر من البرامج المتخصصة في اكتشاف المواهب الغنائية من الشباب، وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، موعد بدء البرنامج الأول من نوعه في المملكة، عبر منشور رسمي.

برنامج سعودي ايدول لجنة التحكيم

ويعرض برنامج Saudi Idol حصريا عبر شبكة قنوات MBC في المواعيد السابقة، وتضم لجنة تحكيم برنامج سعودي ايدول، عدد كبير من النجوم العرب، والتي تضم كل من، الفنان أصيل أبو بكر، الفنانة أحلام، الفنان ماجد المهندس، الفنانة أصالة.