اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة ضرب حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب في لبنان.. خرج عن صمته وكشف المستور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الفنان حسام حبيب عن حقيقة ضربه لشيرين عبد الوهاب في لبنان، وهذا ما انتشر بكثرة وتردد في الساعات الأخيرة الماضية، وجاء حول حدوث خناقة بينه وبينها وتشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ أثناء تواجدهم في أحد الكافيهات.

حقيقة ضرب حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب في لبنانوصرح حسام حبيب في برنامج ET بالعربي، قائلاً “الخبر مش صح.. وكدب طبعاً.. واحنا في أحسن حال، احنا بنحضر لشغل كتير الفترة الجاية، وبطلب من الناس تبطل تسمع للصحافة الصفراء، منهم لله، ناس مريضة”.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بلبنان

ومن ناحية أخرى كشف مدير أعمال الفنان فضل شاكر عن التفاصيل الخاصة بالجلسة التي جمعت بينه وبين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب في لبنان، وقال “إن الجلسة الجلسة التي جمعت بين فضل شاكر وبين شيرين وحسام حبيب؛ هي جلسة عمل، حيث يجهزون لـ ديو غنائي جديد، يجمع بينه وبين شيرين خلال الفترة المقبلة، ليجددا التعاون؛ بعد الديو الغنائي الناجح الذي جمعهما في 2004، ويحمل اسم كل عام وأنت حبيبي”