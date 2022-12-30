اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها بالعباية المقسمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز زوجة الفنان أحمد العوضي لمسلسلها في شهر رمضان 2023 الذي يحمل اسم ضرب نار وذلك بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية الاستوي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .وظهرت ياسمين عبد العزيز وهي تردي عباية من اللون الأسود المقسمة والتي بها ورود صغيرع، اما الناحية الجمالية فقد استخدم القليل من المكياج مع استخدام احمر الشفاه ولكنها لم تتكلف في وضع استخدام الكثير من الأكسسوارات وكان شعرها منسدلا علي اكتافها

وتشارك الفنانة المصرية في هذا المسلسل مع كلا من سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز.

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