انت الان تتابع خبر اتفرج .. البرنسيسة سارة سلامة تكشف عن مفاتنها بالأسود المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة سارة سلامة ابنه الفنان أحمد سلامة جمهورها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت سارة سلامة في تمشي في ممر وهي ترتدي فستان من اللون الأسود الضيق للغاية والذي يحتوي على فتحة كبيرة من منطقة الساقين، أما من الناحية الجمالية علي المكياج الكثير واستخدام احمر الشفاه مع ترك شعرها علي الأكتاف والظهر.

وحظيت الصور علي الكثير من التعليقات مثل انتي العشق يا اجمل بنت ف العالم – الجميلة دائما- البرنسيسة.