اتفرج- انت الان تتابع خبر بالبوس والأحضان .. أحدث ظهور لبنت الفنانة هالة صدقي في حفل سعد المجرد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة المصرية هالة صدقي، فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام، خلال تواجدها في حفل الفنان المغربي سعد لمجرد الذي أقيم في شرم الشيخ مساء أمس الخميس 29 ديسمبر.وظهرت هالة صدقي في الفيديو بصحبة أولادها مريم وسامو، في أحدث ظهور لهم بعد طلاقها من زوجها سامح سامي، وذلك في محكمة الأسرة خلال الفترة الماضية، حيث قامت بأخذ سعد المجرد بالحضن والقبلات وهي ترتدي ملابس سواء شفافة من منطقة الأذرع.وظهرت هالة صدقي في الفيديو بصحبة أولادها مريم وسامو، في أحدث ظهور لهم بعد طلاقها من زوجها سامح سامي، وذلك في محكمة الأسرة خلال الفترة الماضية، حيث قامت بأخذ سعد المجرد بالحضن والقبلات وهي ترتدي ملابس سواء شفافة من منطقة الأذرع.